China insta a los bancos a revelar sus vínculos crediticios con venezuela, según bloomberg

5 ene (Reuters) -

El principal regulador financiero de China pidió a sus bancos y ⁠a otros grandes ⁠prestamistas que informen sobre su exposición crediticia a Venezuela tras la captura del presidente venezolano ⁠por ‌parte ​de Estados Unidos, informó Bloomberg News el lunes, basándose ​en la información de personas familiarizadas con el ‌asunto.

La Administración Nacional de Regulación ‌Financiera (NFRA, por sus siglas ​en inglés) también aconsejó a los bancos que reforzaran la supervisión del riesgo de todos los créditos relacionados con Venezuela, tratando de evaluar los peligros potenciales para los prestamistas de China, añadió el informe.

La NFRA no respondió inmediatamente ⁠a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Durante años, China ​ha concedido líneas de crédito a Venezuela en el marco de acuerdos de préstamos a cambio de petróleo.

El artículo de Bloomberg señala que la medida de la NFRA pone de relieve la creciente preocupación entre ⁠los reguladores por las posibles perturbaciones en el sector bancario ​a medida que aumentan los riesgos geopolíticos. En la última década, China ha concedido miles de millones en préstamos ‍al país sudamericano, principalmente a través de bancos como China Development Bank, añade el informe.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China la postura de Pekín sobre la situación tras el ataque ​de Estados Unidos a Venezuela y pidió la liberación inmediata del presidente venezolano, Nicolás Maduro. (Información de Sherin Sunny en Bengaluru; edición de ‍Devika Syamnath; editado en español por Patrycja Dobrowolska)