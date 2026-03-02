China insta a los estados del golfo a unirse contra la injerencia externa en medio del conflicto

PEKÍN, 2 mar (Reuters) - El ministro de Asuntos Exteriores de China instó el lunes a los países del golfo a unirse para oponerse a la injerencia externa, después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desencadenaran un conflicto cada vez mayor en la región

China espera que los estados del Golfo refuercen su unidad y desarrollen relaciones de amistad con sus vecinos para "mantener su futuro y su destino en sus propias manos", dijo el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en una conversación telefónica con su colega omaní, según un comunicado publicado por el ministerio

En una llamada telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, el mismo día, Wang dijo que creía que Irán podía mantener la estabilidad nacional y social, así como dar importancia a las preocupaciones legítimas de sus vecinos, según se desprende de otro comunicado. Los ataques de Estados Unidos e Israel del sábado mataron al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, y provocaron represalias iraníes contra Israel y otros países del golfo que albergan bases militares estadounidenses

UN CIUDADANO CHINO MUERTO EN TEHERÁN

Wang expresó su apoyo a los países del golfo en la defensa de su soberanía y seguridad nacional, así como a Irán en la defensa de sus propios derechos e intereses legítimos

En una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Francia el lunes, Wang pidió a París que colaborara con China para promover el alivio de la tensión, según otra declaración del ministerio

El domingo, Wang calificó de "inaceptables" los ataques de Estados Unidos e Israel y el asesinato de Jamenei, y pidió un alto el fuego inmediato y la reanudación de las conversaciones

El conflicto con Irán causó la muerte de un ciudadano chino en la capital, Teherán, mientras que más de 3.000 fueron evacuados, según informó Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China

Mao añadió que China no fue informada con antelación de las acciones militares de EEUU contra Irán. También negó que Pekín estuviera cerca de cerrar un acuerdo para vender a Irán misiles supersónicos antibuque, afirmando que China es una gran potencia responsable que "siempre cumple con sus obligaciones internacionales". Seis personas con conocimiento de las negociaciones dijeron a Reuters el mes pasado que dicho acuerdo estaba a punto de cerrarse

Jia Guide, embajador de China ante Naciones Unidas, dijo el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que los ataques contra Irán y el asesinato del líder iraní violaban los principios de la Carta de la ONU y los derechos humanos de los iraníes

(Información de Xiuhao Chen y Ryan Woo; información adicional de Emma Farge en Ginebra; edición de Jacqueline Wong y Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Daniela Desantis)