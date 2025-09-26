China insta a los gigantes estatales a liderar la oposición a la competencia excesiva

PEKÍN, 26 sep (Reuters) - El regulador de activos estatales de China instó a las empresas propiedad del gobierno central a tomar la iniciativa en la oposición a la "competencia de estilo involutivo" para ayudar a frenar los riesgos.

Los dirigentes chinos se han comprometido a poner fin a los agresivos recortes de precios de algunas empresas chinas que, según los reguladores, están estimulando una competencia excesiva que perjudica a la economía.

Zhang Yuzhuo, jefe de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad Estatal (SASAC), dijo en una reunión que los gigantes estatales deberían mejorar sus estrategias aprovechando el potencial interno, recortando costos e impulsando la eficiencia, según un comunicado publicado el viernes.

"Es necesario tomar la iniciativa para resistir con determinación a la competencia de 'estilo involutivo', perseguir con firmeza el desarrollo diferenciado y la competencia de marcas, reforzar la autodisciplina de la industria y guiarla hacia un desarrollo sano, sólido y sostenible", declaró Zhang.

A la reunión del jueves asistieron representantes de seis grandes empresas estatales, entre ellas China Coal, China Mobile y Poly Group, según el comunicado del regulador.

Según Zhang, hay que esforzarse por reforzar la prevención de riesgos, mejorar la supervisión y el mecanismo de alerta temprana y reforzar la gestión de riesgos en áreas empresariales clave.

La llamada campaña "antiinvolución" se ha visto desencadenada por el exceso de capacidad de los fabricantes chinos -herencia de los anteriores esfuerzos del gobierno por estimular la economía- y los recortes de precios realizados para liquidar existencias o estimular el consumo.

