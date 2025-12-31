China insta a Países Bajos a corregir los "errores" con Nexperia

PEKÍN, 31 dic (Reuters) - China instó el miércoles a Países Bajos a corregir inmediatamente sus "errores" y eliminar los obstáculos que impiden garantizar la estabilidad de la cadena mundial de producción y suministro de chips.

"Países Bajos permanece indiferente e insiste obstinadamente en seguir su propio camino, sin mostrar ninguna actitud responsable hacia la seguridad de la cadena mundial de suministro de semiconductores y sin tomar ninguna medida sustantiva", declaró el Ministerio de Comercio chino en un comunicado.

En septiembre, Países Bajos tomó el control de Nexperia, filial neerlandesa de la empresa china Wingtech, afirmando que pretendían impedir que el fundador trasladara secretos de la empresa y la producción a China.

Pekín tomó represalias bloqueando la exportación de los chips de Nexperia, la mayoría de los cuales se empaquetan en China.

Aunque Wingtech ha entablado conversaciones con los depositarios judiciales de Nexperia para hacerse con el control del fabricante de chips con sede en Países Bajos, el ministro de Asuntos Económicos, Vincent Karremans, ha defendido su decisión de intervenir.

En una entrevista reciente con De Telegraaf, Karremans volvió a defender su medida contra Nexperia.

"No la calificaría de agradable, pero era necesaria", dijo al diario neerlandés. "Y no dejo que mis decisiones se guíen por si son agradables o no".

En respuesta al comentario de Karremans, el Ministerio de Comercio chino calificó la postura neerlandesa de "desconcertante".

"China ha insistido repetidamente en que la injerencia administrativa inapropiada de Países Bajos en los asuntos internos de Nexperia ha provocado una crisis en la cadena mundial de suministro de semiconductores, y Países Bajos debe asumir toda su responsabilidad." (Información de Ryan Woo; edición de Clarence Fernandez y Saad Sayeed; edición en español de María Bayarri Cárdenas)