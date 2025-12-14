China insta a reforzar la coordinación entre los sistemas empresarial y financiero para estimular consumo

SHANGHÁI, 14 dic (Reuters) - El Ministerio de Comercio y los reguladores financieros de China han instado a las autoridades locales a promover una mayor coordinación entre los sistemas empresariales y financieros para impulsar el consumo, según una declaración conjunta emitida el domingo.

Se anima a los departamentos de comercio locales a aprovechar los canales de financiación existentes para las campañas de fomento del consumo y a trabajar con las instituciones financieras para desbloquear el potencial de gasto, dijeron el Ministerio de Comercio, el Banco Popular de China y la Administración Nacional de Regulación Financiera en una declaración conjunta.

Se anima a las regiones con recursos a utilizar los contratos inteligentes en yuanes digitales para mejorar la eficiencia de las políticas.

También pidieron medidas como garantías de financiación, bonificaciones de intereses y compensación de riesgos para reforzar la sinergia de las políticas y orientar más crédito hacia sectores de consumo clave. (Reporte de Corresponsalía de Shanghái; Editado en Español por Manuel Farías)