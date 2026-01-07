China insta a tomar medidas para garantizar la cosecha de trigo de invierno

PEKÍN, 7 ene (Reuters) - El viceprimer ministro chino pidió esfuerzos para garantizar que el trigo de invierno supere esa estación con seguridad y dijo que, aunque la superficie de siembra se mantiene estable, la condición de las plántulas de trigo de invierno es actualmente débil en algunas zonas.

Liu Guozhong hizo estas declaraciones durante una visita a Henan, la principal provincia productora de trigo de China, el martes y el miércoles, según informó el miércoles la agencia estatal de noticias Xinhua.

Liu también instó a vigilar de cerca el crecimiento de los cultivos y la humedad del suelo, y a tomar precauciones contra fenómenos meteorológicos extremos como olas de frío y sequías, informó Xinhua. (Reporte de Xiuhao Chen, Ella Cao y Lewis Jackson; Editado en español por Natalia Ramos)