China insta a un alto el fuego inmediato tras el ataque de EE. UU. e Israel contra Irán

SHANGHÁI, 1 mar (Reuters) - El Ministerio de Asuntos Exteriores de China expresó su preocupación por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y pidió un alto el fuego inmediato, instando a las partes a evitar una escalada y a reanudar el diálogo y las negociaciones

En un comunicado emitido el sábado, el ministerio afirmó que se debe respetar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán

El domingo, la embajada de China en Israel emitió un aviso en el que aconsejaba a los ciudadanos de su país que evacuaran lo antes posible a zonas más seguras o que se marcharan a Egipto a través del paso fronterizo de Taba

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado un ataque contra Irán. El líder supremo Alí Jamenei murió en la operación, informaron los medios de comunicación estatales

(Reporte de Redacción de Pekín y Shanghai. Editado en español por Javier Leira)