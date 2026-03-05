China intensifica la carrera tecnológica con eeuu mientras aumentan los desequilibrios económicos

Por Mei Mei Chu y Jing Xu

PEKÍN, 5 mar (Reuters) - China prometió el jueves profundizar la inversión en industrias de alta tecnología e innovación científica, calificándolas de esenciales para reforzar la seguridad nacional y la autosuficiencia en un escenario de crecientes ‌tensiones geopolíticas y la intensificación de la rivalidad ‌con Estados ⁠Unidos.

En la inauguración de la reunión anual del Parlamento, el primer ministro, Li Qiang, elogió la capacidad de China para resistir las subidas de aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, pero dijo que "el multilateralismo y el libre comercio se encuentran bajo una grave amenaza" y anunció un aumento del 7% ​en el ⁠presupuesto de defensa, así ⁠como en investigación y desarrollo.

Li reconoció un desequilibrio "agudo" entre la fuerte oferta y la débil demanda, las moderadas expectativas del mercado y los riesgos continuos derivados de la ​persistente recesión del sector inmobiliario y la elevada deuda de los gobiernos locales.

Estos retos han empujado a Pekín a fijar un objetivo de crecimiento ligeramente inferior, ‌del 4,5% al 5% para este año, frente al 5% del año pasado, que se alcanzó en ​gran medida gracias a un aumento de una quinta parte de su ​superávit comercial, hasta alcanzar la cifra récord de 1,2 billones de dólares.

El 15º plan quinquenal de China, como se esperaba, prometió inversiones en innovación y modernización industrial, así como un aumento "notable"—aunque sin especificar— del consumo de los hogares como porcentaje de la producción económica.

La combinación de un objetivo de crecimiento más bajo y un mayor gasto en investigación e industrias estratégicas subraya la apuesta de Pekín de que la modernización tecnológica, y no el consumo, impulsará su próxima fase de desarrollo a pesar de las crecientes presiones estructurales.

Los enfrentamientos comerciales del año pasado con el Gobierno de ​Trump, que se intensificaron brevemente hasta alcanzar condiciones similares a un embargo con aranceles de tres dígitos, también pusieron de manifiesto la importancia de su dominio de la cadena de suministro como ventaja.

"El Gobierno chino sigue centrado en impulsar los avances tecnológicos y ⁠la inversión en alta tecnología", dijo Fred Neumann, economista jefe para Asia de HSBC. "En parte, esto está motivado por la competencia con Estados Unidos por el control de las tecnologías del futuro".

"Por lo tanto, muchos observadores ‌internacionales pueden sentirse decepcionados por el lento progreso en el reequilibrio de la economía, que se aleja de la inversión y se orienta hacia el consumo".

China invierte 20 puntos porcentuales del PIB más que la media mundial, mientras que sus hogares gastan aproximadamente 20 puntos menos, un modelo de desarrollo controlado por el Estado e impulsado por la deuda que crea un exceso de capacidad industrial y alimenta las tensiones comerciales en el extranjero y las presiones deflacionistas en el país.

"El reto de reequilibrio al que se enfrenta China, y que llevará años alcanzar, se reconoce implícitamente en un objetivo de crecimiento más débil para el próximo año", añadió Neumann.

El plan quinquenal tiene como objetivo aumentar el valor añadido de las "industrias digitales básicas" hasta el ‌12,5% del PIB, poner en marcha nuevas políticas para un mercado nacional de datos integrado y establecer un sistema de prevención de riesgos de seguridad de la inteligencia artificial.

Estos objetivos ⁠reflejan la visión del presidente Xi Jinping de desarrollar "nuevas fuerzas productivas" para escapar de la trampa del ingreso medio, contrarrestar el descenso demográfico y mejorar la seguridad nacional ‌aislando a China de los controles de exportación de Estados Unidos.

China se comprometió a apoyar los avances "revolucionarios" en una amplia gama de industrias, desde ⁠las semillas agrícolas y la biomedicina hasta áreas de vanguardia científica, como las interfaces cerebro-máquina. Se instó a las empresas estatales ⁠a crear demanda de tecnología fabricada en China, como semiconductores y drones.

Pero el plan quinquenal también enumera nuevas ambiciones en áreas en las que China ya domina. Aunque ya cuenta con el 85% de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos del mundo, China pretende duplicar su número en tres años.

En materia de inteligencia artificial, Pekín prometió construir clústeres informáticos "a hiperescala" respaldados por una electricidad barata y abundante.

"Pekín está tratando de gestionar un crecimiento 'controlado' mientras construye una nueva economía basada en la tecnología en lugar de en la propiedad", dijo ‌Andy Ji, analista de divisas y tasas de interés asiáticos de ITC Markets.

"Se trata ​de un reequilibrio de alto riesgo en el que el Gobierno está apostando todo por la IA y la fabricación avanzada".

(1 dólar = 6,8969 yuanes renminbi chinos)

