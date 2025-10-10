China intensifica las medidas aduaneras contra los chips de IA de Nvidia, según el FT

10 oct (Reuters) - China ha intensificado la aplicación de sus restricciones a la importación de chips, con el objetivo de reducir la dependencia de las empresas tecnológicas nacionales de productos estadounidenses como los procesadores de inteligencia artificial de Nvidia, informó el viernes el Financial Times.

Reuters no pudo verificar inmediatamente esta información.

En las últimas semanas se han movilizado equipos de funcionarios de aduanas en los principales puertos del país para llevar a cabo estrictos controles de los envíos de semiconductores, según el periódico, basándose en la información de personas con conocimiento del asunto.

Las inspecciones se iniciaron con el objetivo de garantizar que las empresas locales detuvieran sus compras de chips Nvidia específicos para China siguiendo las directrices de los reguladores, según la información del FT.

Las aduanas chinas y Nvidia no respondieron de inmediato a la petición de Reuters de hacer comentarios.

Los reguladores chinos, dirigidos por la Administración del Ciberespacio de China (CAC), ordenaron a mediados de septiembre a las principales empresas tecnológicas, como ByteDance y Alibaba

que interrumpieran los pedidos y las pruebas de productos Nvidia, según el informe, que añade que los controles aduaneros se han ampliado para incluir todos los productos semiconductores avanzados. (Información de Ananya Palyekar en Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala y Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)