China intensifica sus esfuerzos para garantizar la siembra de trigo tras fuertes lluvias

PEKÍN, 20 oct (Reuters) - China lanzó una campaña de 60 días para asegurar la siembra de trigo en el principal cinturón para el trigo de invierno en las llanuras del norte del país, informó el lunes el Gobierno, después de que fuertes lluvias mojaron los campos y amenazaron con retrasar la siembra e interrumpir el suministro de grano del próximo año.

El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales adoptará medidas específicas para reforzar la siembra en condiciones húmedas, actuar contra la siembra tardía y mejorar la gestión de los campos antes del invierno boreal. Añadió que se han enviado siete grupos de trabajo a provincias clave.

Los agricultores de la región, que están cosechando maíz y sembrando trigo de invierno, también se apresuran a salvar sus cosechas de maíz, ya que las lluvias persistentes dificultan la recolección y podrían dañar la calidad del grano, y parte del maíz brota o se enmohece.

En otro comunicado del lunes, la Oficina Nacional de Estadística señaló que la región había experimentado unas condiciones meteorológicas desfavorablemente húmedas durante el periodo de cosecha, lo que había afectado a la producción de cereales de otoño, alrededor del 75% de la producción anual de cereales de China.

Añadió que, en general, la producción de cereales de otoño se ha mantenido estable en todo el país y que este año se espera otra cosecha abundante.

El Centro Meteorológico Nacional señaló que esta semana el tiempo nublado y lluvioso mantiene los suelos excesivamente húmedos, retrasando la cosecha y la siembra de trigo en algunas partes de la región.

No se ha publicado ningún informe oficial sobre los daños en las cosechas. (Reporte de redacción Pekín; Editado en Español por Ricardo Figueroa)