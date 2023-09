PEKÍN, 27 sep (Reuters) - China intensificará sus esfuerzos anticorrupción en las empresas estatales y el sector financiero para aumentar su contribución económica, informó el miércoles la agencia estatal de noticias Xinhua, citando una reunión del politburó presidida por el presidente Xi Jinping.

Las declaraciones del politburó, máximo órgano de toma de decisiones del gobernante Partido Comunista, se producen un día después de que los equipos de inspección del partido concluyeran las investigaciones sobre decenas de empresas estatales.

"Tenemos que promover a quienes no se atreven, no pueden y no quieren participar en la corrupción", dijo el reporte de Xinhua de la cita. "La reunión enfatizó que (debemos) mejorar continuamente la (...) competitividad central de las empresas estatales y (...) aumentar los esfuerzos de las compañías financieras para servir a la economía real y a la estrategia nacional".

El gobierno chino ha vivido una época turbulenta con la desaparición del exministro de Relaciones Exteriores Qin Gang y del ministro de Defensa Li Shangfu.

Las desapariciones de autoridades chinas suelen ir seguidas del anuncio de investigaciones por presuntas infracciones disciplinarias, pero Pekín aún no ha explicado por qué Qin y Li permanecen fuera de la vista pública.

Qin lleva desaparecido tres meses y Li un mes.

Con las tensiones en torno a Taiwán, el Mar de la China Meridional y los controles estadounidenses de las exportaciones, que apuntan al sector militar y de tecnología avanzada chino, el gobierno de Xi se ha caracterizado por centrarse en los riesgos para la seguridad nacional dentro del partido, el gobierno y las grandes industrias.

"Es necesario (...) establecer una mentalidad de líneas rojas y (voluntad de) ser extremos, tomar medidas eficaces para prevenir y resolver los grandes riesgos, y mantener con firmeza la línea de fondo de la seguridad", se citó al politburó. (Reporte de Ella Cao y Liz Lee; editado en español por Carlos Serrano)