China investiga competencia entre plataformas de reparto de comida para frenar guerra de precios

PEKÍN, 9 ene (Reuters) -

China investigará la competencia despiadada entre las plataformas de reparto de comida a domicilio operadas por empresas tecnológicas como Meituan y Alibaba, con el objetivo de frenar las guerras de precios que han erosionado los beneficios y contribuido a las presiones deflacionistas que asolan la economía.

El Consejo de Estado decidió poner en marcha la investigación para garantizar una competencia justa y ordenada y crear un entorno de mercado con alta calidad y precios razonables, dijo la Administración Estatal de Regulación del Mercado en un comunicado el viernes.

Los precios al consumo en China cerraron 2025 al mismo nivel que el año anterior, incumpliendo por un amplio margen el objetivo de las autoridades monetarias de "en torno al 2%", pese a la campaña gubernamental para frenar el exceso de capacidad y estabilizar los precios.

Algunos problemas en el sector de la distribución de alimentos, como las subvenciones excesivas y las guerras de precios, estrujaron la economía real e intensificaron una competencia "de tipo involutivo", según el regulador del mercado. La "involución", o "neijuan" en chino, se refiere a la competencia excesiva que a menudo conduce a rendimientos decrecientes.

La competencia es feroz en el llamado mercado minorista instantáneo de China, donde los productos, desde alimentos y bebidas hasta medicamentos de venta libre, suelen entregarse en una hora. Los gigantes tecnológicos chinos Alibaba, Meituan y JD han quemado miles de millones de dólares en una costosa apuesta por que el segmento de la entrega, en rápido crecimiento, sea vital para el futuro del mercado chino del comercio electrónico en su conjunto.

En el tercer trimestre del año pasado, Meituan registró su primera pérdida trimestral desde fines de 2022 y advirtió de que es probable que registre más pérdidas en el trimestre siguiente, ya que la guerra de precios con sus rivales reduce los márgenes.

Meituan y las plataformas de entrega de Alibaba dijeron el viernes que acogen con satisfacción la investigación y la evaluación del Gobierno, y que cooperarán plenamente.

(Reporte de Yukun Zhang y Ryan Woo; editado en español por Carlos Serrano)