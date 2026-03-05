PEKÍN/HONG KONG, 5 mar (Reuters) -

China anunció el jueves que inyectará 300.000 millones de yuanes (44.000 millones de dólares) en los bancos estatales ‌este año para protegerse de ‌los ⁠riesgos sistémicos y potenciar la financiación de las empresas tecnológicas mientras se intensifica la rivalidad con Estados Unidos.

Las medidas se describieron en el informe anual de ​trabajo del Gobierno ⁠publicado en ⁠la sesión inaugural de la Asamblea Popular Nacional (APN), el Parlamento chino, que actúa como mero tramitador.

El ​informe indica que Pekín seguirá reponiendo el capital de las instituciones financieras y se ‌deshará de forma prudente de los activos improductivos del ​sector. Los analistas esperan que el Banco ​Industrial y Comercial de China y el Banco Agrícola de China sean los destinatarios de la inyección de capital, después de que otros cuatro bancos estatales recibieran fondos el año pasado.

La recapitalización se produce en un momento en que la segunda economía más grande del mundo se enfrenta a una prolongada crisis inmobiliaria, una ​débil confianza de los consumidores y presiones deflacionistas. Los bancos han experimentado un aumento de los préstamos morosos vinculados a promotores inmobiliarios en ⁠dificultades y gobiernos locales con problemas de liquidez.

Esto sigue a una recapitalización de aproximadamente 72.000 millones de dólares el año ‌pasado, destinada a impulsar el capital básico de los grandes bancos estatales, que se enfrentan a menores márgenes de beneficio y tensiones en la calidad de los activos.

Pekín también tiene previsto regular la competencia entre las instituciones financieras y promover la consolidación entre las pequeñas y medianas instituciones financieras locales, según muestra el informe.

El Gobierno anunció un fondo de coordinación fiscal y financiera adicional de 100.000 millones ‌de yuanes para impulsar la demanda interna mediante medidas como subvenciones a los intereses de los préstamos, ⁠garantías de financiación y compensación de riesgos.

Pekín también se comprometió a seguir abordando "los riesgos derivados ‌del sector inmobiliario, la deuda de los gobiernos locales y las pequeñas y ⁠medianas instituciones financieras locales".

MÁS FINANCIACIÓN TECNOLÓGICA

China se ha comprometido a ⁠profundizar en las reformas del mercado de capitales y a canalizar más inversiones hacia el sector de la innovación y la tecnología, en un contexto de intensificación de la rivalidad con Estados Unidos por el liderazgo en áreas clave como la inteligencia artificial y los semiconductores.

China proporcionará servicios financieros ‌innovadores para la ciencia y la tecnología y ​desarrollará más instituciones de capital riesgo y empresas tecnológicas líderes, según un informe de la principal autoridad de planificación económica del país, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.

(1 dólar = 6,8969 yuanes chinos) (Información de Ziyi Tang en Pekín y Selena ‌Li en Hong Kong; edición de Himani Sarkar; edición en español de Jorge Ollero Castela)