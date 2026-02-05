China lamenta la expiración del tratado nuclear entre EEUU y Rusia

PEKÍN, 5 feb (Reuters) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo el jueves que la expiración del tratado sobre armas entre ⁠Estados Unidos y Rusia era , e ⁠instó a Estados Unidos a reanudar el sobre "estabilidad estratégica".

El tratado New START expiró a medianoche del miércoles, lo que marca el fin de más ⁠de medio ‌siglo de ​límites a las armas nucleares estratégicas de ambas partes. Rusia dijo el miércoles que estaba ​abierta a conversaciones sobre seguridad, pero que contrarrestaría con firmeza cualquier nueva "amenaza".

"China lamenta ‌la expiración del tratado New START, ya una gran importancia ‌para mantener la estabilidad estratégica mundial", dijo ​el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian. "La comunidad internacional está preocupada en general por el impacto negativo que pueda tener la expiración del tratado en el sistema internacional de control de armas nucleares y en el orden nuclear mundial", añadió.

Rusia había sugerido que ambas partes siguieran respetando las limitaciones fundamentales del tratado, y el Ministerio de Asuntos Exteriores chino instó a Washington a responder de forma constructiva.

"China ⁠insta a Estados Unidos a que responda de forma positiva, gestione de manera responsable los acuerdos de seguimiento del ​tratado y reanude lo antes posible el diálogo sobre estabilidad estratégica con Rusia. Esta es también la expectativa general de la comunidad internacional", dijo Lin.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino reiteró que se adhiere estrictamente a una estrategia nuclear de autodefensa.

"China se ha adherido sistemáticamente a una estrategia nuclear de autodefensa, ha respetado la política de no ser el primero en ⁠utilizar armas nucleares y se ha comprometido incondicionalmente a no utilizar ni amenazar con utilizar armas nucleares ​contra Estados no nucleares o zonas libres de armas nucleares", dijo Lin, y añadió que China mantiene su arsenal al nivel mínimo necesario para la seguridad nacional.

Lin añadió que sus fuerzas nucleares son mucho ‍menores que las de Washington y Moscú, y reiteró que no se unirá a sus conversaciones bilaterales sobre reducción de armas.

"Las fuerzas nucleares de China no están al mismo nivel que las de Estados Unidos y Rusia, y China no participará en las negociaciones de desarme en esta etapa", dijo Lin.

La Casa ​Blanca dijo esta semana que el presidente Donald Trump decidiría el camino a seguir en materia de control de armas nucleares, lo que "aclararía en su propio calendario". (Información de Mei Mei Chu; redacción de Ryan Woo y ‍Jessie Pang; edición de Jacqueline Wong y Sharon Singleton; edición en español de Paula Villalba)