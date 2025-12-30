China lanza cohetes en el segundo día de ejercicios militares alrededor de Taiwán

China lanzó el martes cohetes en el estrecho de Taiwán, al iniciar el segundo día de sus maniobras militares dirigidas a simular un bloqueo de puertos y ataques a objetivos marítimos de la isla de gobierno autónomo.

Los dos días de ejercicios bélicos, denominados "Misión Justicia 2025", comenzaron el martes con fuertes críticas de Taipéi, que los calificó como una "intimidación militar".

China considera a Taiwán como parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para tomar la isla.

Periodistas de AFP en Pingtan, una isla china cercana a Taiwán, observaron una andanada de cohetes que estallaron en el aire alrededor de las 09H00 (01H00 GMT), dejando estelas de humo blanco.

Al menos 10 cohetes fueron lanzados, provocando un estruendo que retumbaba por todo Pingtan mientras surcaban el cielo.

Turistas corrieron a unas estructuras de madera con vista al mar, sacando sus teléfonos móviles para grabar videos de los cohetes.

Poco después, el Ejército Popular de Liberación (EPL) dijo en un comunicado: "A las 09H00 del 30 de diciembre, las fuerzas terrestres del Comando de Teatro Oriental del ELP efectuó maniobras con fuego real de largo alcance en las aguas al norte de la isla de Taiwán y alcanzó el efecto deseado".

Las maniobras chinas se dan luego de que Estados Unidos anunciara la venta de armas a Taiwán, y de declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que sugirió responder militarmente en caso de una agresión a Taiwán.

Pekín advirtió el lunes que las "fuerzas externas" que arman a Taipéi "empujarán al estrecho de Taiwán a una situación peligrosa de guerra inminente", sin nombrar a ningún país.

El portavoz diplomático chino, Lin Jian, indicó que cualquier intento de frenar la unificación de China con Taiwán "está destinado al fracaso".

Con fuego real

China anunció la mañana del martes que había movilizado destructores, fragatas, combatientes y bombarderos "para efectuar (...) ataques simulados, asaltos a objetivos marítimos, así como operaciones antiaéreas y antisumbarino".

El comunicado del EPL indicó que los simulacros en aguas al norte y sur de Taiwán "prueban la capacidad de coordinación mar-tierra y de bloqueo y control integrados".

Por su parte, el portavoz militar chino Shi Yi afirmó que las maniobras son "una firme advertencia contra las fuerzas separatistas por la independencia de Taiwán".

La televisión estatal CCTV reportó que un tema central de los ejercicios es el "bloqueo" de puertos importantes de Taiwán, como Keelung en el norte y Kaohsiung en el sur.

Las autoridades chinas publicaron un mapa de cinco grandes zonas alrededor de Taiwán donde se efectúan los simulacros militares, los cuales deberán concluir el martes a las 18H00 (10H00 GMT).

Taiwán afirmó que las zonas designadas por China para los ejercicios han afectado las rutas internacionales de navegación y aviación.

El gobierno de la isla condenó el "desprecio por las normas internacionales y el uso de la intimidación militar para amenazar a países vecinos", declaró la portavoz presidencial taiwanesa Karen Kuo.

Su Ministerio de Defensa indicó el martes que detectó 130 aviones militares chinos cerca de la isla en un período de 24 horas, así como 14 buques navales y ocho navíos gubernamentales no especificados.

Las maniobras de China "confirman más su naturaleza agresora, haciéndola la mayor destructora de la paz", dijo el Ministerio de Defensa.