China lanza ejercicios militares en torno a Taiwán, que promete defender la democracia

Por Joe Cash y Yimou Lee

PEKÍN/TAIPÉI, 29 dic (Reuters) -

China realizó el lunes ejercicios con fuego real en torno a Taiwán, desplegando efectivos, buques de guerra, aviones de combate y artillería para sus maniobras "Misión Justicia 2025", mientras la isla desplegaba soldados y exhibía armamento de fabricación estadounidense para ensayar el rechazo de un ataque.

El Mando del Teatro Oriental dijo que había concentrado fuerzas al norte y suroeste del estrecho de Taiwán y efectuado disparos reales y ataques simulados contra objetivos terrestres y marítimos. Los simulacros continuarían el martes e incluirían ejercicios para bloquear los principales puertos de la isla y rodearla.

Un alto cargo de seguridad de Taiwán dijo a Reuters que decenas de barcos y aviones militares chinos operaban alrededor de la isla, algunos de los cuales se acercaban deliberadamente a la zona contigua de Taiwán, definida 24 millas náuticas desde su costa.

Se trata de la sexta gran ronda de ejercicios de China desde 2022, después de que la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitara la isla, gobernada democráticamente, y se produce tras un aumento de la retórica china sobre las reivindicaciones territoriales de Pekín, después de que

la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, insinuara que un hipotético ataque chino a Taiwán podría desencadenar una respuesta militar de Tokio. Las maniobras comenzaron 11 días después de que Estados Unidos anunciara la venta de armas a Taiwán por valor de US$11.100 millones, el mayor paquete de armamento jamás destinado a la isla, lo que provocó la protesta del Ministerio de Defensa chino y la advertencia de que el ejército "tomaría medidas contundentes" como respuesta.

Los analistas afirman que los simulacros de Pekín difuminan cada vez más la línea que separa los ejercicios rutinarios de entrenamiento militar de lo que podría ser la puesta en escena de un ataque, una estrategia destinada a dar a Estados Unidos y a sus aliados un aviso mínimo de un asalto.

"Esto (los simulacros) sirve de seria advertencia a las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán y a las fuerzas de interferencia externas", dijo Shi Yi, portavoz del Mando del Teatro Oriental.

El gobierno de Taiwán condenó los ejercicios, mientras que su Ministerio de Defensa publicó un video en Facebook en el que se mostraban varias armas, incluidos sistemas de cohetes HIMARS de fabricación estadounidense, un sistema de artillería altamente móvil con un alcance de unos 300 kilómetros que podría alcanzar objetivos costeros en la provincia meridional china de Fujian, al otro lado del estrecho de Taiwán, en caso de conflicto.

La guardia costera de Taiwán añadió que había enviado grandes barcos como reacción a la actividad de los guardacostas chinos cerca de sus aguas y que estaba trabajando con el ejército de la isla para minimizar el impacto de los ejercicios en las rutas marítimas y las zonas de pesca.

La autoridad aeronáutica de la isla dijo que China había designado una "zona de peligro temporal" en el espacio aéreo de Taipéi durante las 10 horas de ejercicios con fuego real programadas para el martes y que estaba trabajando para identificar rutas de vuelo alternativas.

(Información de Joe Cash y Yimou Lee en Taipéi; información adicional de Eduardo Baptista en Pekín y Fabian Hamacher en Taipéi; edición de Lincoln Feast y Stephen Coates; edición en español de María Bayarri Cárdenas)