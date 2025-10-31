China lanza la nave espacial Shenzhou-2 tripulada por tres astronautas y cuatro ratones

JIUQUAN, China (AP) — China afirmó el sábado que lanzó con éxito la nave espacial Shenzhou-21 en una misión a su estación espacial, enviando a su nueva ronda de tres astronautas, junto con cuatro ratones.

La nave espacial Shenzhou-21 despegó según lo planeado a las 23:44, hora local del viernes, desde el centro de lanzamiento de Jiuquan, en el noroeste de China.

La tripulación incluye al piloto y comandante de la misión Zhang Lu, quien también estuvo en la misión Shenzhou-15 a la estación espacial hace dos años.

Los otros dos tripulantes vuelan por primera vez: Wu Fei, de 32 años, ingeniero, es el astronauta más joven del país en participar en un vuelo espacial, mientras que Zhang Hongzhang es un especialista en carga útil. Antes de convertirse en astronauta, era un investigador centrado en nuevas energías y nuevos materiales.

Zhang dijo que el equipo convertiría la estación espacial en una “utopía” haciendo tai chi, jardinería y apreciación poética en la estación espacial Tiangong. Al igual que sus predecesores, permanecerán en la estación aproximadamente seis meses.

Mientras estén en el espacio, los astronautas planean llevar a cabo 27 proyectos científicos y aplicados en biotecnología, medicina aeroespacial, ciencia de materiales y otras áreas.

Por primera vez, China envía ratones a su estación espacial. Los dos machos y dos hembras serán monitoreados para estudiar cómo la ingravidez y el confinamiento afectan sus patrones de conducta, dijo Han Pei, ingeniero de la Academia China de Ciencias.

“Esto nos ayudará a dominar tecnologías clave para la cría y monitoreo de pequeños mamíferos en el espacio y hacer una evaluación preliminar de las respuestas de emergencia y cambios adaptativos de los ratones en entornos espaciales”, manifestó Han.

Los “ratones espaciales” fueron seleccionados de entre 300 candidatos después de más de 60 días de entrenamiento intensivo, según Xinhua, la agencia oficial de noticias de China. El medio estatal China National Radio informó que se prevé que los ratones permanezcan de cinco a siete días en la estación espacial y regresen a la Tierra en la Shenzhou-20.

El programa espacial de China es una fuente de enorme orgullo nacional y un emblema de los avances tecnológicos de la nación en las últimas dos décadas.

El país lanzó su primera misión tripulada en 2003, convirtiéndose en la tercera nación en hacerlo después de la antigua Unión Soviética y Estados Unidos.

Zhang Jingbo, portavoz de la Agencia Espacial Tripulada de China, dijo que el trabajo de investigación y desarrollo avanza sin problemas en los planes de la agencia de enviar a un astronauta a la Luna.

“Nuestro objetivo fijo de que China lleve a una persona a la Luna para 2030 es firme”, afirmó Zhang en una conferencia de prensa un día antes del lanzamiento.

La estación espacial Tiangong, o “Palacio Celestial”, ha ayudado a convertir a China en un actor importante en el espacio. Fue construida completamente por China después de que el país fuera excluido de la Estación Espacial Internacional por preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos. El programa espacial de China está controlado por el Ejército Popular de Liberación, la rama militar del gobernante Partido Comunista.

En colaboración con Pakistán, China está en proceso de elegir a dos astronautas paquistaníes para que se entrenen en China. El plan de la agencia es enviar a uno de ellos en una misión a corto plazo como experto en carga útil, en lo que sería la primera visita a la estación espacial por un astronauta extranjero.

___

El periodista de The Associated Press Fu Ting informó desde Washington.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.