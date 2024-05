China lanza un fondo de 44.000 millones para impulsar su industria nacional de chips

China ha establecido un fondo dotado con 344.000 millones de yuanes (43.775 millones de euros) cuya misión será fomentar la industria doméstica de semiconductores con el fin de impulsar la independencia y la autosuficiencia del país en un contexto marcado por las restricciones impuestas por Estados Unidos a las exportaciones de tecnología de última generación hacia el gigante asiático.

De este modo, el pasado 24 de mayo dio comienzo la tercera fase del Fondo de inversión en la industria de circuitos integrados de China, conocido como 'Big Fund III', según detalla el diario oficial 'Securities Times'.

Entre los 19 accionistas del vehículo inversor, figuran el Ministerio de Finanzas de China, China Development Bank Financial Holdings, Shanghai Guosheng, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank Corporation, Agriculture Bank of China Limited y Bank of China Limited.

Entre sus dos fases anteriores, la primera entre 2014 y 2019 y una segunda entre 2019 y 2024, el fondo cuyo objetivo busca impulsar la autosuficiencia industrial de China había contado con un capital de alrededor de 340.000 millones de yuanes (43.260 millones de euros).

En estas primeras fases, el vehículo inversor concentró su esfuerzo en los campos de equipos y materiales, sentando las bases para el desarrollo de la industria nacional de microprocesadores.

En esta tercera fase, según señala el diario oficial chino, además de seguir apoyando el desarrollo doméstico de quipos y materiales semiconductores, es más probable que el 'Big Fund' apunte como objetivos clave de inversión hacia los chips de memorias dinámicas (DRAM) de alto valor añadido, como HBM.

