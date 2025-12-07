China.- Las autoridades de Hong Kong animan al voto mientras la participación se acerca a los mínimos de 2021

MADRID, 7 Dic. 2025 (Europa Press) -

El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, ya ha depositado su voto en las elecciones legislativas de este domingo en el territorio, marcadas por un absoluto control de China que ha provocado la apatía del electorado y el catastrófico incendio del 26 de noviembre en el complejo residencial Wang Fuk.

Lee ha animado al voto precisamente recurriendo al caso del incendio. "Todos tenemos que votar hoy, porque el voto representa reforma y representa nuestra unidad hacia el progreso", ha comentado ante los medios locales antes de declarar su intención de "trabajar codo con codo" con la población para "reforzar la seguridad de esta ciudad".

El jefe ejecutivo ha aplaudido una medida particular adoptada en estas elecciones como es la ampliación de las horas de votación. Los hongkoneses tendrán ahora hasta las 23.30 horas (hora local) para depositar sus papeleta, dos horas más que en los comicios de 2021.

La participación, no obstante, se mueve ahora mismo en los niveles de hace cuatro años. Las elecciones de 2021 fueron la primera vez que todos los candidatos se alineaban con las políticas de Pekín y el resultado fue una caída de 30 puntos respecto a los comicios previos.

Las elecciones de hace cuatro años terminaron con una participación del 30,2 por ciento y en esta ocasión, hasta las 19.30 horas (12.30 en España peninsular y Baleares), la web oficial del Consejo Legislativo refleja una asistencia del 27,4 por ciento.

El sistema vuelve a basarse en la idea de que "solo los patriotas" pueden presentarse a los comicios, tal y como sucedió durante las elecciones locales del año 2023 con el respaldo del Partido Comunista de China. Así, Pekín busca afianzar su control sobre la antigua colonia británica a pesar de las críticas vertidas por las voces críticas y la comunidad internacional, que ven una vulneración de los derechos y libertades fundamentales.

Las autoridades de Hong Kong han extendido este ambiente recatado a los medios de comunicación hasta el punto de que este pasado sábado, tal y como ha informado la agencia Bloomberg, agencias y periódicos internacionales con corresponsalía en el territorio fueron convocados a una reunión donde fueron advertidos de que no divulgaran "información falsa ni campañas de desprestigio" ni sobre el incendio ni sobre los comicios.

La Oficina para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional, un organismo que emergió en 2020 al albor de la draconiana Ley de Seguridad para el territorio confeccionada por China y denunciada por los disidentes como una herramienta para aplastar cualquier asomo de oposición, ha denunciado que los medios de comunicación extranjeros han "incitado a la división social y la confrontación".

Un funcionario presente en la reunión, entre los que se encontraban periodistas de Bloomberg, utilizó una frase en chino equivalente a "luego no digáis que no os advertimos".