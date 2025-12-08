China.- Las exportaciones chinas crecen un 5,4% hasta noviembre, pero bajan más de un 18% las realizadas a EE. UU.

MADRID, 8 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las exportaciones chinas alcanzaron entre enero y noviembre un valor de US$3,4 billones (US$2,9 billones), un 5,4% más que en el mismo periodo de 2024, mientras que las importaciones sumaron US$2,33 billones (casi US$2 billones), un 0,6% menos, según datos publicados este lunes por la Administración General de Aduanas de China.

En el caso de las exportaciones chinas a Estados Unidos, éstas alcanzaron en los once primeros meses del año los US$385.907 millones (US$331.164 millones), un 18,9% menos respecto al mismo periodo de 2024, mientras que las importaciones cayeron un 13,2%, hasta los US$128.755 millones (US$110.516 millones).

En el mes de noviembre, las ventas al exterior de China sumaron un total de US$330.350 millones (US$283.673 millones), lo que representa un aumento del 5,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, volviendo así a tasas positivas después de que en octubre experimentaran su primer descenso interanual desde marzo de 2024.

Por su lado, las importaciones de China en el penúltimo mes del año alcanzaron los US$218.674 millones (US$187.641 millones), cifra que representa un avance del 1,9% en relación al mismo mes de 2024.

Pese a la tregua arancelaria, las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron un 3,2% en noviembre respecto al mes anterior, hasta los US$33.789 millones (US$29.000 millones), en tanto que las compras del gigante asiático a Estados Unidos bajaron un 1% en valores mensuales, hasta los US$10.053 millones (US$8.627 millones).