China: las exportaciones de China crecen en agosto un 4,4%, su peor marca en medio año

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El valor de las exportaciones chinas ascendieron en agosto a US$321.810 millones (274.328 millones de euros), una cifra que representa un avance interanual del 4,4%, por debajo del 7,2% de julio, y su peor marca desde febrero, según se desprende de los datos publicados este lunes por la Administración General de Aduanas.

De su lado, las importaciones del 'gigante asiático' aumentaron un 1,3% interanual, hasta los US$219.480 millones (187.096 millones de euros), después de haberse incrementado un 4,1% el mes anterior.

Las exportaciones a la UE fueron en agosto de US$51.690 millones (44.063 millones de euros), mientras que las importaciones alcanzaron los US$22.830 millones (19.462 millones de euros).

Las ventas a Estados Unidos se situaron en los US$31.604 millones (26.941 millones de euros) y las importaciones en los US$11.285 millones (9.620 millones de euros).

Las exportaciones chinas hacia los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que incluye Vietnam, Malasia o Singapur, sumaron US$57.122 millones (48.694 millones de euros) y las importaciones US$32.776 millones (27.940 millones de euros).

DATOS ACUMULADOS

Los datos acumulados del Gobierno chino muestran que las exportaciones del país alcanzaron hasta agosto un volumen de 2,452 billones de dólares (2,090 billones de euros), un 5,9% más que en el mismo periodo de 2024. Las importaciones sumaron 1,666 billones de dólares (1,420 billones de euros), un 2,2% menos.

En el caso de la UE, las exportaciones chinas fueron de US$369.041 millones (314.590 millones de euros), un 7,5% más, al tiempo que las importaciones bajaron un 4,8%, hasta los US$172.002 millones (146.624 millones de euros).

Asimismo, las ventas de China a EE.UU. en este periodo se redujeron a US$282.955 millones (241.206 millones de euros), un 15,5% menos. En lo referido a las importaciones, la cifra retrocedió un 11%, hasta los US$97.110 millones (82.782 millones de euros).