China logra un pequeño avance en la lucha contra la deflación

PEKÍN, 11 feb (Reuters) -

La inflación al consumo de China se enfrió en enero mientras la deflación de los precios al productor persistió, lo que pone de relieve una vez más la debilidad subyacente de la demanda interna y el reto clave al que se enfrentan los dirigentes económicos, que buscan apuntalar una recuperación económica desigual. Pekín se ha comprometido en repetidas ocasiones a equilibrar mejor la oferta y la demanda y ha prometido aumentar los ingresos de la población para estimular el consumo de bienes y servicios, pero las medidas adoptadas hasta ahora solo han dado resultados modestos.

"Dado que los desequilibrios entre la oferta y la demanda van a persistir, dudamos que las presiones deflacionistas de China vayan a desaparecer a corto plazo", dijo Zichun Huang, economista especializada en China de Capital Economics.

Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas publicados el miércoles mostraron que el índice de precios al consumo (IPC) subió un 0,2% con respecto al mismo mes del año anterior, en comparación con el aumento del 0,8% registrado en diciembre, y por debajo de las expectativas de una encuesta de Reuters, que apuntaba a un aumento del 0,4%.

El índice de precios al productor (IPP) cayó un 1,4% interanual, con una desaceleración de la caída por segundo mes consecutivo, pero prolongando una tendencia deflacionista que dura ya varios años en la segunda economía más grande del mundo y que los dirigentes económicos están tratando de superar. Los economistas encuestados por Reuters esperaban una caída del 1,5%.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,2%, por debajo de la previsión de un aumento del 0,3% y en consonancia con la subida de diciembre.

Lynn Song, economista jefe para la región de Gran China de ING, dijo que el aumento mensual del IPC podría indicar que "en general, seguimos en camino de ver una recuperación general de la inflación en 2026", y pronosticó una inflación al consumo para todo el año del 0,9%.

Existen "argumentos sólidos" para una mayor flexibilización de la política monetaria este año, afirmó, y advirtió que los riesgos para las previsiones de ING podrían derivarse de la aplicación de la política nacional y de la evolución de los precios a nivel global.

La moderación del aumento interanual de los precios al consumo se debió principalmente a una base elevada el año anterior y a descensos más pronunciados de los precios de la energía, según afirmó Dong Lijuan, estadística de la NBS, en un comunicado.

Los precios de los alimentos bajaron un 0,7% debido a la caída de los precios del cerdo y los huevos, aunque los de las frutas y verduras frescas subieron. Los precios de los servicios crecieron un 0,1% interanual.

Los precios al consumo en enero del año pasado se vieron impulsados por las vacaciones del Año Nuevo Lunar, que comenzaron a finales de enero y provocaron un aumento de los precios de los alimentos y los servicios. Este año, las vacaciones comenzarán a mediados de febrero.

(Información de Yukun Zhang y Ryan Woo; edición de Sam Holmes, Christian Schmollinger y Shri Navaratnam; edición en español de Jorge Ollero Castela)