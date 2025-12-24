China manifiesta su oposición a los aranceles de EE. UU. sobre los chips

PEKÍN, 24 dic (Reuters) - China se opuso el miércoles al "uso indiscriminado de aranceles" y a la "represión irrazonable" de las industrias chinas por parte de Estados Unidos, cuando se le preguntó por el plan de Washington de imponer aranceles a las importaciones chinas de semiconductores.

China insta a EE. UU. a corregir sus "prácticas erróneas" y tomará medidas para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos si Washington persiste en sus acciones, dijo Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, en una rueda de prensa regular. (Información de Ethan Wang y Ryan Woo; edición de Himani Sarkar; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)