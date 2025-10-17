China mantendrá previsiblemente los tipos de interés pese a las tensiones con EEUU

SHANGHAI, 17 oct (Reuters) -

Se espera que China mantenga estables los tipos de interés de referencia por quinto mes consecutivo en octubre, según un sondeo de Reuters, mientras los dirigentes de política monetaria mantienen la cautela a pesar del reciente recrudecimiento de las tensiones comerciales entre Pekín y Washington. Las dos mayores economías del mundo se han impuesto medidas de retorsión en medio de una disputa comercial cada vez más intensa. La semana pasada, China anunció que aumentaría los controles sobre las exportaciones de tierras raras, lo que llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a amenazar con aranceles adicionales del 100% sobre los productos chinos.

Los observadores del mercado esperan que la trayectoria de la política monetaria china dependa de la evolución de las relaciones comerciales con EEUU y de sus implicaciones para la economía nacional.

El tipo de interés preferencial para préstamos (LPR, por sus siglas en inglés), que normalmente se cobra a los mejores clientes de los bancos, se calcula cada mes después de que 20 bancos comerciales designados presenten propuestas de tipos al Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés).

En una encuesta de Reuters realizada esta semana a 27 observadores del mercado, todos los encuestados esperaban que los tipos de interés a un año

y a cinco años se mantuvieran estables el lunes en el 3%, y el 3,5%, respectivamente. El claro consenso sobre la estabilidad de los tipos LPR también se debe a que el Banco Popular de China ha mantenido sin cambios su tipo de interés de recompra inversa a siete días, que ahora sirve como tipo de política principal, desde la reanudación de la relajación monetaria por parte de la Reserva Federal de EEUU el mes pasado. "No se espera ningún cambio después de que el PBOC se mantuviera inactivo", dijo en una nota Lynn Song, economista jefe para la región de Gran China de ING.

Por otra parte, algunos operadores dijeron que no esperan cambios en los tipos antes de que China publique el lunes su producto interior bruto (PIB) del tercer trimestre y otros indicadores de actividad, pero mantienen la esperanza de que se produzca una relajación monetaria más adelante este año.

"La política monetaria se mantendrá acomodaticia en medio de las renovadas incertidumbres de la guerra comercial entre EEUU y China", dijo Ho Woei Chen, economista de UOB.

"El PBOC mantendrá una amplia liquidez para apoyar las emisiones de bonos gubernamentales y ante flujos hacia la renta variable.

Vemos que la reanudación de los recortes de tipos de la Fed de EEUU y la persistente presión deflacionista doméstica crean el espacio para que el Banco Popular de China recorte su tipo de interés de nuevo en el trimestre actual.

Mantuvo su previsión de una reducción de tipos de 10 puntos básicos y ve perspectivas de un nuevo recorte de 50 puntos básicos del coeficiente de reservas obligatorias (RRR, por sus siglas en inglés). Una encuesta de Reuters mostró que la economía de China probablemente creció a su ritmo más débil en un año en el tercer trimestre, con la desaceleración a punto de profundizarse y amenazar el objetivo oficial de crecimiento, aumentando la presión para un nuevo estímulo mientras la guerra comercial con EEUU mina la confianza. (Información de Shanghai Newsroom; edición de Shri Navaratnam; editado en español por Patrycja Dobrowolska)