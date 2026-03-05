China mantiene conversaciones con Irán para permitir paso seguro de petróleo y gas por Ormuz: fuentes
Por Jonathan Saul y Marwa Rashad
LONDRES, 5 mar (Reuters) -
China está en conversaciones con Irán para permitir el paso seguro de buques con crudo y gas natural licuado de Qatar por el estrecho de Ormuz, a medida que se intensifica la guerra de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, informaron tres fuentes diplomáticas a Reuters.
La guerra, que entró en su sexto día el jueves, ha dejado prácticamente cerrado este importante paso marítimo, lo que ha aislado a países de todo el mundo de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.
China, que mantiene relaciones amistosas con Irán y depende en gran medida de la oferta de Oriente Medio, no está satisfecha con la decisión de la república islámica de paralizar el tráfico marítimo a través del estrecho y está presionando a Teherán para que permita el paso seguro de los buques, según las fuentes.
La segunda economía más grande del mundo obtiene alrededor del 45% de su petróleo del estrecho.
Los datos de seguimiento de buques mostraron que un barco llamado Iron Maiden atravesó el estrecho durante la noche después de cambiar su señalización a "propietario chino", pero se necesitarán muchos más viajes para calmar los mercados globales. Los precios del crudo han subido más de un 15% desde que comenzó el conflicto, en un contexto de paradas en la producción a medida que Teherán ataca las instalaciones energéticas del golfo y los buques que cruzan el estrecho.
Sus misiles también han llegado a lugares tan lejanos como Chipre, Azerbaiyán y Turquía, lo que ha desestabilizado los mercados globales y ha llevado a las principales economías a advertir sobre los riesgos de inflación.
El tránsito de petroleros por el estrecho
se redujo a cuatro buques el 1 de marzo, el día después del estallido de las hostilidades, contra un promedio de 24 al día desde enero, según los datos de seguimiento de buques de Vortexa.
Según Vortexa y el rastreador de buques Kpler, alrededor de 300 petroleros permanecen dentro del estrecho.
El veterano de la industria azucarera Mike McDougall dijo a Reuters que, según los ejecutivos del sector de Oriente Medio, en estos momentos hay algunos buques transitando por el estrecho, todos ellos de propiedad china o iraní.
Jamal Al-Ghurair, director general de Al Khaleej Sugar, en Dubái, dijo a Reuters que algunos buques que transportan azúcar pueden atravesar actualmente el estrecho, mientras que otros no, sin dar más detalles.
El Gobierno de Irán dijo a principios de esta semana que no se permitiría el paso por el estrecho de Ormuz a ningún buque perteneciente a Estados Unidos, Israel, países europeos o sus aliados, pero la declaración no mencionaba a China. (Reporte de Jonathan Saul y Marwa Rashad. Reporte adicional de May Angel, Sarah El Safty y Arathy Somasekhar; redacción de May Angel; edición en español de Daniela Desantis)