China mantiene conversaciones con Irán para permitir paso seguro de petróleo y gas por Ormuz: fuentes

Por Jonathan Saul y Marwa Rashad

LONDRES, 5 mar (Reuters) -

China está en conversaciones con Irán para permitir el paso seguro de buques con crudo ‌y gas natural licuado ‌de ⁠Qatar por el estrecho de Ormuz, a medida que se intensifica la guerra de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, informaron tres fuentes diplomáticas a Reuters.

La guerra, ​que entró en ⁠su ⁠sexto día el jueves, ha dejado prácticamente cerrado este importante paso marítimo, lo que ha aislado a países ​de todo el mundo de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas ‌natural licuado.

China, que mantiene relaciones amistosas con Irán y ​depende en gran medida de la oferta de ​Oriente Medio, no está satisfecha con la decisión de la república islámica de paralizar el tráfico marítimo a través del estrecho y está presionando a Teherán para que permita el paso seguro de los buques, según las fuentes.

La segunda economía más grande del mundo obtiene alrededor del 45% de su petróleo del estrecho.

Los datos de ​seguimiento de buques mostraron que un barco llamado Iron Maiden atravesó el estrecho durante la noche después de cambiar su señalización a "propietario chino", pero se ⁠necesitarán muchos más viajes para calmar los mercados globales. Los precios del crudo han subido más de un 15% desde que comenzó ‌el conflicto, en un contexto de paradas en la producción a medida que Teherán ataca las instalaciones energéticas del golfo y los buques que cruzan el estrecho.

Sus misiles también han llegado a lugares tan lejanos como Chipre, Azerbaiyán y Turquía, lo que ha desestabilizado los mercados globales y ha llevado a las principales economías a advertir sobre los riesgos de inflación.

El tránsito de petroleros por el estrecho

se redujo a cuatro buques ‌el 1 de marzo, el día después del estallido de las hostilidades, contra un promedio de 24 ⁠al día desde enero, según los datos de seguimiento de buques de Vortexa.

Según Vortexa y el rastreador ‌de buques Kpler, alrededor de 300 petroleros permanecen dentro del estrecho.

El veterano de ⁠la industria azucarera Mike McDougall dijo a Reuters que, según los ejecutivos ⁠del sector de Oriente Medio, en estos momentos hay algunos buques transitando por el estrecho, todos ellos de propiedad china o iraní.

Jamal Al-Ghurair, director general de Al Khaleej Sugar, en Dubái, dijo a Reuters que algunos buques que transportan azúcar pueden atravesar actualmente el estrecho, mientras que otros no, sin dar más detalles.

El ‌Gobierno de Irán dijo a principios de ​esta semana que no se permitiría el paso por el estrecho de Ormuz a ningún buque perteneciente a Estados Unidos, Israel, países europeos o sus aliados, pero la declaración no mencionaba a China. (Reporte de Jonathan Saul y Marwa Rashad. Reporte adicional de May Angel, ‌Sarah El Safty y Arathy Somasekhar; redacción de May Angel; edición en español de Daniela Desantis)