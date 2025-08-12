China mantiene sin cambios las previsiones de maíz y soja para 2025/26
- 1 minuto de lectura'
Pekín, 12 ago (Reuters) - El Ministerio de Agricultura de China mantuvo sin cambios sus previsiones para el maíz, la soja y otros cultivos clave en la campaña agrícola 2025/26 en su informe de agosto publicado el martes.
La cartera señaló que las altas temperaturas en algunas zonas de la provincia de Shaanxi y Sinkiang hacían prever daños por calor y sequía este año, aunque no modificó su previsión de suministro del mes previo.
Mientras tanto, las condiciones en el noreste de China eran buenas, con abundante luz solar y calor y una adecuada humedad del suelo, añadió. Las condiciones también eran favorables para el crecimiento de la cosecha de maíz en el noroeste y en gran parte del norte del país.
El ministerio ajustó ligeramente su previsión de importaciones de aceite comestible para 2024/25, estimando 7,56 millones de toneladas, por debajo de los 7,73 millones de toneladas previstas el mes pasado. (Reporte de Lewis Jackson; Editado en español por Javier Leira)
Otras noticias de China
- 1
Milei les habla con el corazón de la macro y le contestan con el bolsillo
- 2
El ácido planteo de Franco Colapinto a Pierre Gasly sobre un territorio de ultramar francés: “¿A quién le robaron esas islas?"
- 3
Brasil: tres mujeres robaron US$20.000 a dos turistas británicos luego de drogarlos en una playa de Río de Janeiro
- 4
Ola polar en Brasil: la nieve cubrió varias ciudades y hubo récord de temperaturas bajo cero