China mantiene sin cambios las previsiones de maíz y soja para 2025/26

Pekín, 12 ago (Reuters) - El Ministerio de Agricultura de China mantuvo sin cambios sus previsiones para el maíz, la soja y otros cultivos clave en la campaña agrícola 2025/26 en su informe de agosto publicado el martes.

La cartera señaló que las altas temperaturas en algunas zonas de la provincia de Shaanxi y Sinkiang hacían prever daños por calor y sequía este año, aunque no modificó su previsión de suministro del mes previo.

Mientras tanto, las condiciones en el noreste de China eran buenas, con abundante luz solar y calor y una adecuada humedad del suelo, añadió. Las condiciones también eran favorables para el crecimiento de la cosecha de maíz en el noroeste y en gran parte del norte del país.

El ministerio ajustó ligeramente su previsión de importaciones de aceite comestible para 2024/25, estimando 7,56 millones de toneladas, por debajo de los 7,73 millones de toneladas previstas el mes pasado. (Reporte de Lewis Jackson; Editado en español por Javier Leira)

