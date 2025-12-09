China mantiene sin cambios las previsiones para maíz y soja 2025/26 en diciembre

PEKÍN, 9 dic (Reuters) - El Ministerio de Agricultura de China mantuvo sin cambios sus previsiones para el maíz y la soja en la campaña agrícola 2025/26 en su informe de diciembre publicado el martes.

El Ministerio también elevó su previsión de consumo de algodón para 2025/26 a 7,6 millones de toneladas, un 2,7% más que el mes pasado, citando la renovada confianza del mercado tras las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos. La producción de algodón también aumentó un 1,52%, a 6,7 millones de toneladas.

Además, la producción de aceite vegetal comestible del país para 2025/26 se revisó a 30,73 millones de toneladas, un 0,13% más que la previsión del mes anterior de 30,69 millones de toneladas, impulsada por el mayor rendimiento de las semillas de algodón. (Reporte de Ella Cao, Daphne Zhang y Lewis Jackson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)