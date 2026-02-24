LA NACION

China mantiene sin cambios los tipos de interés de referencia por noveno mes consecutivo

SHANGHÁI, 24 feb (Reuters) - China mantuvo sin cambios los tipos de interés de referencia por noveno mes consecutivo en febrero.

El tipo de interés preferencial para préstamos a un año se mantuvo en el 3,0%, mientras que el tipo preferencial a cinco años se mantuvo sin cambios en el 3,5%.

La mayoría de los préstamos nuevos y pendientes en China se basan en el tipo de interés preferencial a un año, mientras que el tipo a cinco años influye en el precio de las hipotecas. (Información de la redacción de Shanghái; edición de Kim Coghill; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

