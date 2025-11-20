China mantiene sin cambios los tipos de interés de referencia por sexto mes consecutivo en noviembre
- 1 minuto de lectura'
SHANGHÁI, 20 nov (Reuters) - China mantuvo sin cambios los tipos de interés de referencia el jueves por sexto mes consecutivo en noviembre, en línea con las expectativas del mercado.
El tipo preferencial de los préstamos a un año se mantuvo en el 3,0%, mientras que el tipo preferencial de los préstamos a cinco años permaneció en el 3,5%.
En una encuesta de Reuters realizada esta semana a 23 agentes del mercado, todos ellos preveían que no habría cambios en ninguno de los dos tipos.
La mayoría de los préstamos nuevos y pendientes en China se basan en el tipo preferencial de los préstamos a un año, mientras que el tipo a cinco años influye en el precio de las hipotecas. (Información de la redacción de Shanghái; edición de Muralikumar Anantharaman; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
- 1
Para batallar por su octava reelección ante la Corte Suprema, Insfrán sumó la voz de un exfuncionario de Milei
- 2
Una ginecóloga explicó por qué aumentaron los casos de sífilis en el país y advirtió cuál es la población de riesgo
- 3
Echaron a una empleada de Laboratorios Roche por la causa Andis
- 4
Una explosión ferroviaria eleva la tensión entre Polonia y Rusia: dos detenidos y 10.000 soldados desplegados