China mantiene sin cambios los tipos de referencia por séptimo mes consecutivo en diciembre

SHANGHÁI, 22 dic (Reuters) - China mantuvo el lunes sin cambios los tipos de interés de referencia de los préstamos por séptimo mes consecutivo en diciembre, en línea con las expectativas del mercado.

El tipo de interés preferencial a un año (LPR, por sus siglas en inglés)

se mantuvo en el 3,00%, mientras que el tipo de interés preferencial a cinco años

permaneció

en el 3,50%.

En una encuesta de Reuters realizada la semana pasada entre 25 agentes del mercado, todos ellos preveían que no habría cambios en ninguno de los dos tipos.

La mayoría de los préstamos nuevos y pendientes en China se basan en el LPR a un año, mientras que el tipo a cinco años influye en el precio de las hipotecas. (Información de la redacción de Shanghái; edición de Christopher Cushing; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)