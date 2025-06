China minimizó prueba de misil con capacidad nuclear, según notas diplomáticas neozelandesas

China intentó engañar a los gobiernos extranjeros en 2024 al minimizar la importancia de una prueba de misil con capacidad nuclear efectuada en el Pacífico, advirtieron en privado diplomáticos neozelandeses en documentos obtenidos por AFP.

Pekín causó alarma en el Pacífico Sur en septiembre de 2024, cuando su Fuerza de Cohetes disparó una ojiva falsa en alta mar cerca de la Polinesia Francesa.

Notas gubernamentales clasificadas obtenidas por AFP revelan la gran preocupación del gobierno neozelandés tras el lanzamiento sorpresivo, que China calificó como "rutinario".

Fue el primer lanzamiento chino de un misil de largo alcance sobre aguas internacionales en más de 40 años, confirmaron los documentos, que recuerdan la capacidad de Pekín de efectuar ataques nucleares.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China señaló en un comunicado que "el test es parte rutinaria del entrenamiento militar anual, conforme a la ley internacional".

"Nos preocupa que China califique esto como una 'prueba rutinaria'", escribieron los diplomáticos en un memorando al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda.

"No es rutina: China no ha efectuado este tipo de prueba de misil de largo alcance en más de 40 años (...) No queremos que esta prueba se repita", indicaron.

AFP solicitó los documentos, con grandes trechos tachados, escritos entre septiembre y octubre del año pasado, bajo la Ley de Información Oficial neozelandesa.

"Hemos preguntado nuevamente a China por qué realizó la prueba en este momento y por qué eligió terminar su prueba de misiles en el Pacífico Sur", escribieron los diplomáticos.

La Fuerza de Cohetes de China lanzó un misil balístico intercontinental el 25 de septiembre de 2024 con poco aviso previo.

Imágenes divulgadas por China muestran un proyectil que surca el cielo desde un sitio secreto, en medio de una humareda.

Parecía ser uno de los misiles avanzados Dong Feng-31, según analistas, un arma capaz de lanzar una ojiva termonuclear.

El misil de largo alcance cayó en un trecho del océano que ha sido designado una zona libre de armas nucleares bajo un tratado internacional.

Las islas del Pacífico guardan temores por las pruebas nucleares realizadas en la región en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

"Esta es la primera vez que sabemos de una prueba de misil con capacidad nuclear que termina dentro de la zona (no nuclear) desde su creación en 1986", escribieron los diplomáticos en la nota.

