China.- Mueren 4 personas a causa de un intenso incendio que afecta a varios edificios en Hong Kong

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos cuatro personas, entre ellas un bombero, han muerto este miércoles a causa de un incendio registrado en Hong Kong, según han confirmado las autoridades, que han especificado que al menos cinco personas se encuentran en estado crítico, por lo que no se descarta que el balance de fallecidos aumente en las próximas horas.

El incendio ha afectado a varios edificios en el barrio de Tai Po, a donde se han dirigido numerosos equipos de bomberos y servicios de emergencia. En los inmuebles afectados hay un número indeterminado de personas atrapadas, sin que por ahora haya detalles concretos sobre este extremo.

Los Bomberos han elevado al máximo nivel la alerta a causa del incendio, sin que por ahora se conozcan las causas, que están ya siendo investigadas por las autoridades, según ha recogido el diario 'The Standard'. Los heridos han sido trasladados a dos hospitales de Hong Kong, mientras que al menos una escuela ha sido abierta como refugio temporal.