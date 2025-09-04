China niega estar conspirando contra EEUU junto a Rusia y Corea del Norte tras las palabras de Trump

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de China ha destacado este jueves que el desarrollo de sus relaciones con otros países "no están dirigidas contra terceras partes", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en un mensaje que los líderes de China, Rusia y Corea del Norte estaba "conspirando" contra Washington en el marco de un desfile militar en Pekín.

"El desarrollo de relaciones diplomáticas por parte de China con cualquier otro país nunca ha estado dirigido contra terceras partes", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, durante su rueda de prensa diaria desde Pekín, según ha informado el diario chino 'Global Times'.

Así, ha explicado que China invitó a invitados extranjeros a participar en los actos en Pekín para conmemorar el 80º aniversario del fin de la segunda guerra sino-japonesa y de la Segunda Guerra Mundial para "unirse a países y pueblos amantes de la paz en el recuerdo de la historia, honrar a los que sacrificaron su vida, ensalzar la paz y mirar al futuro".

Las palabras de Guo han llegado después de que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, expresara su "deseo" de que las palabras de Trump "tuvieran un sentido figurado" y "no un sentido literal".

"Nadie está planificando conspiración alguna", subrayó, antes de defender que las relaciones entre Moscú y otros países no van en contra de nadie.

Trump publicó el martes un mensaje en su cuenta en Truth Social en el que pidió al presidente chino, Xi Jinping, que traslade su "caluroso saludo" a Putin y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, mientras "conspiran contra Estados Unidos", en referencia a su presencia en el citado desfile en Pekín.

"La gran pregunta que ha de ser respondida es si Xi mencionará o no el masivo apoyo y sangre que Estados Unidos dio a China para ayudarla a lograr su libertad frente a un invasor extranjero muy poco amistoso. Muchos estadounidenses murieron en la lucha de China por la victoria y la gloria. Espero que sean honrados y recordados adecuadamente por su valentía y sacrificio", manifestó, antes de desear a Xi y "el maravilloso pueblo chino" un "día de celebración grande y duradero".