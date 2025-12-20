China no importa soja de EE. UU. por tercer mes; llegadas de Argentina aumentan un 634%
Por Ella Cao y Lewis Jackson
BEIJING, 20 dic (Reuters) - China no importó soja de Estados Unidos por tercer mes consecutivo en noviembre, ya que los compradores recurrieron a los suministros sudamericanos ante el temor a un déficit si se prolongaba la guerra comercial con Washington.
Tras una tregua comercial a finales de octubre, China ha intensificado las compras de cargamentos estadounidenses, y los operadores afirman que desde entonces se han adquirido más de 7 millones de toneladas métricas.
A finales de noviembre, Reuters informó, citando un calendario de envíos, de que dos cargueros transportarían los primeros cargamentos de soja estadounidense a China desde mayo.
Como estos cargamentos aún no han llegado, no aparecen en el sitio web de aduanas.
DATOS CLAVE
* Las importaciones estadounidenses de soja cayeron a cero en noviembre desde los 2,79 millones de toneladas métricas del año anterior, según mostraron el sábado los datos de la Administración General de Aduanas de China.
* Las llegadas desde Brasil se dispararon un 48,5% interanual hasta los 5,85 millones de toneladas, lo que supone el 72% de las importaciones totales, mientras que los envíos desde Argentina aumentaron un 633,6% hasta los 1,78 millones de toneladas, o el 21,9% del total.
* El principal comprador mundial de soja importó 8,11 millones de toneladas métricas en noviembre y 103,79 millones de toneladas en los 11 primeros meses, con lo que las llegadas en todo el año van camino de batir un récord, en medio de fuertes compras de Sudamérica y una tregua comercial con Washington.