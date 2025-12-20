China no importa soja de EE. UU. por tercer mes; llegadas de Argentina aumentan un 634%

Por Ella Cao y Lewis Jackson BEIJING, 20 dic (Reuters) - China no importó soja de Estados Unidos por tercer mes consecutivo en noviembre, ya que los compradores recurrieron a los suministros sudamericanos ante el temor a un déficit si se prolongaba la guerra comercial con Washington. Tras una tregua comercial a finales de octubre, China ha intensificado las compras de cargamentos estadounidenses, y los operadores afirman que desde entonces se han adquirido más de 7 millones de toneladas métricas. A finales de noviembre, Reuters informó, citando un calendario de envíos, de que dos cargueros transportarían los primeros cargamentos de soja estadounidense a China desde mayo. Como estos cargamentos aún no han llegado, no aparecen en el sitio web de aduanas. DATOS CLAVE * Las importaciones estadounidenses de soja cayeron a cero en noviembre desde los 2,79 millones de toneladas métricas del año anterior, según mostraron el sábado los datos de la Administración General de Aduanas de China. * Las llegadas desde Brasil se dispararon un 48,5% interanual hasta los 5,85 millones de toneladas, lo que supone el 72% de las importaciones totales, mientras que los envíos desde Argentina aumentaron un 633,6% hasta los 1,78 millones de toneladas, o el 21,9% del total. * El principal comprador mundial de soja importó 8,11 millones de toneladas métricas en noviembre y 103,79 millones de toneladas en los 11 primeros meses, con lo que las llegadas en todo el año van camino de batir un récord, en medio de fuertes compras de Sudamérica y una tregua comercial con Washington. * De enero a noviembre, China importó 76,7 millones de toneladas de Brasil, un 7% más interanual, y 6,24 millones de toneladas de Argentina, un 62,5% más interanual. * Las importaciones estadounidenses de soja cayeron un 5,9% interanual, hasta 16,82 millones de toneladas, de enero a noviembre. * Sinograin ha celebrado tres subastas este mes para hacer sitio a las llegadas de soja estadounidense. A continuación figuran las cifras de las importaciones chinas de sus tres principales proveedores, en toneladas métricas: País Nov-25 Variación Ene-Nov 2025 Variación%% interanual interanual Estados 0 - 16.820.826 -5.9 Unidos Brasil 5.852.857 48.5 76.666.533 7 Argentina 1.776.926 633.6 6.241.010 62.5 (Reportaje de Ella Cao y Lewis Jackson; Traducido por Walter Bianchi)