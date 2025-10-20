China no importa soja estadounidense en septiembre por primera vez en siete años

Por Ella Cao y Lewis Jackson

PEKÍN, 20 oct (Reuters) - China no importó soja de Estados Unidos en septiembre, la primera vez desde noviembre de 2018 que los envíos caen a cero, mientras que los envíos sudamericanos aumentaron con respecto al año anterior, ya que los compradores evitaron los cargamentos estadounidenses durante la actual disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

Las importaciones el mes pasado desde Estados Unidos cayeron a cero desde 1,7 millones de toneladas métricas un año antes, mostraron el lunes datos de la Administración General de Aduanas de China.

Los envíos cayeron debido a los elevados aranceles que China ha impuesto a las importaciones de Estados Unidos y a que los suministros estadounidenses cosechados anteriormente, conocidos como granos de cosecha vieja, ya han sido comercializados. China es el mayor importador mundial de soja.

"Esto se debe principalmente a los aranceles. En un año normal, algunos granos de cosecha vieja todavía entrarían en el mercado", dijo Wan Chengzhi, analista de Capital Jingdu Futures.

Las llegadas de Brasil el mes pasado se dispararon un 29,9% interanual, hasta 10,96 millones de toneladas, lo que representa el 85,2% de las importaciones totales chinas de la oleaginosa, según los datos de aduanas, mientras que los envíos de Argentina aumentaron un 91,5%, hasta 1,17 millones de toneladas, o el 9% del total.

Las importaciones chinas de soja alcanzaron los 12,87 millones de toneladas en septiembre, el segundo nivel más alto registrado.

China no ha comprado ningún cargamento de soja estadounidense de la cosecha de este otoño boreal. La ventana para las compras de soja de Estados Unidos se está cerrando rápidamente a medida que los compradores aseguran los envíos hasta noviembre, en gran parte de Brasil y Argentina, ayudados por las breves exenciones fiscales de Argentina.

Sin un avance en las conversaciones comerciales, los agricultores estadounidenses podrían enfrentarse a miles de millones en pérdidas mientras las trituradoras chinas siguen abasteciéndose en Sudamérica. Pekín, sin embargo, también puede enfrentarse a una posible escasez de suministro a principios del próximo año, antes de que las nuevas cosechas de Brasil lleguen al mercado.

"Podría surgir un déficit de suministro de soja en China entre febrero y abril del año que viene si no se llega a un acuerdo comercial. Brasil ya ha enviado un volumen enorme, y nadie sabe cuántas existencias de cultivos viejos quedan", dijo Johnny Xiang, fundador de AgRadar Consulting, con sede en Pekín.

Las negociaciones comerciales entre Pekín y Washington parecen recuperar impulso tras semanas de nuevas amenazas arancelarias y controles a la exportación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el domingo que creía que se alcanzaría un acuerdo sobre la soja.

En el periodo enero-septiembre, China importó 63,7 millones de toneladas de Brasil, un 2,4% más interanual, y 2,9 millones de toneladas de Argentina, un 31,8% más interanual.

Aunque los compradores chinos rehúyen la cosecha estadounidense de este año, las compras realizadas a principios de 2025 hacen que las importaciones de soja estadounidenses en lo que va de año asciendan a 16,8 millones de toneladas, un 15,5% más, según los datos. (Reporte de Ella Cao y Lewis Jackson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)