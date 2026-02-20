China no puede beneficiarse de aranceles bajos y proteger su mercado, según jefe de Comercio de la UE

Por Philip Blenkinsop

NICOSIA, 20 feb (Reuters) - La Unión Europea debería condicionar el acceso con aranceles bajos a sus mercados para las empresas chinas a la apertura de la economía china a las empresas europeas, dijo el viernes el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic.

El déficit comercial de la UE con China ascendió a 359.000 millones de euros (US$423.200 millones) el año pasado, según la agencia de estadísticas de la UE Eurostat, sólo superado por el récord alcanzado en 2022 y a un nivel que Sefcovic calificó de "insostenible".

El responsable de Comercio de la UE dijo que la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyos 166 miembros se reunirán en Camerún el próximo mes, debe restablecer la equidad en el comercio mundial.

"Algunos miembros de la OMC han ampliado drásticamente su cuota en el comercio mundial, al tiempo que mantienen sus propios mercados relativamente cerrados", dijo Sefcovic en una rueda de prensa tras una reunión de ministros de Comercio de la UE en Chipre.

China ha crecido rápidamente desde su entrada en la Organización Mundial del Comercio en 2001, ya que sus exportaciones se han beneficiado de los derechos de importación de "nación más favorecida", que son fijados por cada miembro y se aplican a todos los demás países de la OMC.

Sefcovic dijo que era necesario mantener una "conversación seria y honesta" sobre el funcionamiento del sistema.

"Cuando el peso comercial global de un miembro aumenta significativamente, pero sus obligaciones no evolucionan en consecuencia, tenemos que plantear preguntas difíciles", dijo. "Debe existir un vínculo claro entre el trato de 'nación más favorecida' y el nivel real de apertura del mercado".

La Comisión Europea quería un debate activo para encontrar una solución, dijo Sefcovic.

Sefcovic señaló que la colaboración con China había dado algunos resultados, como la concesión de licencias para exportar tierras raras, pero que seguían existiendo desequilibrios estructurales de larga data.

(1 dólar = 0,8482 euros) (Información de Philip Blenkinsop; edición de Elaine Hardcastle; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)