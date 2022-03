China no se sumará a las sanciones a rusia, según el regulador bancario

PEKÍN, 2 mar (Reuters) - Pekín no se sumará a las sanciones contra Rusia lideradas por Occidente, dijo el miércoles el regulador bancario del país, añadiendo que cree que el impacto de las medidas en China será limitado.

China, que se ha negado a condenar la invasión rusa de Ucrania, ha criticado en repetidas ocasiones lo que califica de sanciones ilegales y unilaterales.

"En lo que respecta a las sanciones financieras, no las aprobamos, especialmente las lanzadas de forma unilateral, porque no funcionan bien y no tienen fundamento legal", dijo Guo Shuqing, presidente de la Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de China, en una conferencia de prensa.

"No participaremos en tales sanciones. Seguiremos manteniendo intercambios económicos y comerciales normales con las partes pertinentes", agregó.

China y Rusia se han acercado cada vez más en los últimos años, incluso como socios comerciales. El comercio total entre ambos se disparó un 35,9% el año pasado, hasta alcanzar la cifra récord de 146.900 millones de dólares, según datos de las aduanas chinas.

Rusia es una de las principales fuentes de petróleo, gas, carbón y productos agrícolas, con un superávit comercial con China.

"El impacto de las sanciones en la economía y el sector financiero chino no es hasta ahora demasiado significativo", indicó Guo.

"En general, no tendrán mucho impacto (en China) ni siquiera en el futuro", añadió Guo, citando la resistencia de la economía y el sector financiero chinos. (Reporte de Kevin Yao; editado en español por Carlos Serrano)