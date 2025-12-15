China: Nueva estrategia hacia América Latina
Inversión "sin condiciones políticas".
- 1 minuto de lectura'
El texto actualiza las estrategias previas publicadas en 2008 y 2016 e inaugura una "nueva era" basada en cinco programas clave anunciados por Xi Jinping: solidaridad, desarrollo compartido, civilización, paz y conectividad humana.
La nueva doctrina promete ayuda e inversión "sin condiciones políticas", presentándose como una alternativa pragmática al modelo occidental.
China también está cambiando el enfoque de la cooperación, pasando de la simple extracción de recursos a sectores de alto valor añadido: economía digital, aeroespacial, infraestructura inteligente y energía verde.
Al alinearse con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el país aspira a construir una "comunidad de futuro compartido", consolidando su liderazgo y desafiando la influencia tradicional de Estados Unidos en la región. (ANSA).
- 1
Martín Fierro de los canales de Streaming 2025: los looks de la alfombra roja
- 2
El campeón de La Voz Argentina vende el 0km que ganó para someterse a dos operaciones
- 3
Un polista le reclama a Toviggino US$50.000 por la venta de un tractor que dijo que nunca le pagó
- 4
“El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones