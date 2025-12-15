LA NACION

China: Nueva estrategia hacia América Latina

Inversión "sin condiciones políticas".

El texto actualiza las estrategias previas publicadas en 2008 y 2016 e inaugura una "nueva era" basada en cinco programas clave anunciados por Xi Jinping: solidaridad, desarrollo compartido, civilización, paz y conectividad humana.

La nueva doctrina promete ayuda e inversión "sin condiciones políticas", presentándose como una alternativa pragmática al modelo occidental.

China también está cambiando el enfoque de la cooperación, pasando de la simple extracción de recursos a sectores de alto valor añadido: economía digital, aeroespacial, infraestructura inteligente y energía verde.

Al alinearse con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el país aspira a construir una "comunidad de futuro compartido", consolidando su liderazgo y desafiando la influencia tradicional de Estados Unidos en la región. (ANSA).

