China ordena confinamiento en Zhengzhou tras violentas protestas (autoridades)

Las autoridades de Zhengzhou, sede de la mayor fábrica de teléfonos iPhone del mundo, ordenaron confinar varios distritos de esta ciudad en medio de un brote de covid-19 que ha desencadenado pánico y violentas protestas.

Los residentes del centro de Zhengzhou no deben dejar sus casas "salvo que sea necesario", indicó el miércoles por la noche el gobierno local. Además, no pueden salir de la zona si no presentan un test negativo de covid y obtienen permiso de las autoridades.

AFP