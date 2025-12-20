China: Pekín, "medidas enérgicas en respuesta venta de armas EEUU a Taiwán"

El Ministerio de Defensa de Pekín, en un comunicado, declaró haber presentado "protestas formales" ante Estados Unidos, instándolo a cesar la venta de armas a Taiwán con efecto inmediato y a cumplir su compromiso de no apoyar a las fuerzas independentistas de la isla.

El paquete de armas, el más grande jamás distribuido por Estados Unidos a la isla que Pekín considera su territorio "sagrado" e "inalienable", se concretó esta semana, mientras China intensifica la presión militar y política sobre Taipei.

"Las fuerzas separatistas independentistas de Taiwán, a costa de la seguridad y el bienestar de los compatriotas taiwaneses, están utilizando el dinero ganado con tanto esfuerzo por la gente común para alimentar a los traficantes de armas estadounidenses, en un intento por alcanzar la independencia recurriendo a la fuerza militar", añadió el ministerio.

"Estados Unidos incumplió repetidamente sus promesas, toleró y apoyó la independencia de Taiwán, lo cual inevitablemente resultará contraproducente. Instamos a Estados Unidos a que mantenga firmemente su compromiso de no apoyar la independencia y a que cese de inmediato la venta de armas".

Las Fuerzas Armadas de China continuarán fortaleciendo su entrenamiento y preparación para el combate, adoptando medidas enérgicas para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial, y frustrando los intentos de separatismo e injerencia externa, ya que la "reunificación completa de China es una tendencia histórica irresistible que ninguna fuerza puede detener".

Washington mantiene relaciones diplomáticas formales con Pekín, pero informales con Taiwán, del que es su principal proveedor de armas, y en cuanto están legalmente obligados a proporcionar a la isla los medios para su defensa. El último paquete también incluye sistemas de misiles Himars, ampliamente utilizados por Ucrania contra las fuerzas rusas. (ANSA).