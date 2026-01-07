China pide a empresas tecnológicas que suspendan pedidos de chips H200 de Nvidia, reporta Information

7 ene (Reuters) - Pekín pidió a algunas empresas tecnológicas chinas que suspendan los pedidos de chips H200 de Nvidia esta semana y podría imponer la compra de chips de IA nacionales, informó el miércoles The Information, citando a personas familiarizadas con el asunto.

El fabricante de chips no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

El presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo esta semana en el Consumer Electronics Show que la demanda en China de su chip H200 era fuerte.

A finales del año pasado, la administración del presidente estadounidense Donald Trump aprobó la exportación de chips H200 a China, una reversión significativa de las prohibiciones anteriores sobre el hardware avanzado de IA.

La aprobación se basó en la condición de que la empresa pagara un impuesto único de participación en los ingresos del 25% al gobierno estadounidense. (Reporte de Akash Sriram en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)