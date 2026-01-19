China pide a la UE que no dañe la confianza inversora de las empresas

PEKÍN, 19 ene (Reuters) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino pidió el lunes a la Unión Europea que no dañe la confianza de las empresas a la hora de invertir allí, después de que el Financial Times informó sobre una medida para excluir de forma progresiva a los proveedores chinos de infraestructuras clave del bloque.

En un comentario enviado por fax a Reuters en relación con el informe, el ministerio calificó de "proteccionismo al desnudo" la restricción de las empresas chinas sin base legal e instó a la UE a proporcionar un entorno empresarial justo, transparente y no discriminatorio para las empresas chinas. El FT informó el sábado de que Bruselas va a proponer la retirada progresiva de los equipos fabricados en China de las infraestructuras críticas, prohibiendo a empresas como Huawei y ZTE el acceso a las redes de telecomunicaciones y a los sistemas de energía solar.

La propuesta se presentará el martes, mientras la UE renueva su política de seguridad y tecnología, según el informe.

El bloque comunitario se ha mostrado más cauto ante la participación de empresas chinas en infraestructuras críticas, en particular como parte de su estrategia más amplia de "reducción de riesgos".

"Convertir el comercio en una cuestión política y de seguridad no beneficiará a nadie, y obstaculizará el progreso tecnológico y el crecimiento económico", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

