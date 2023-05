China pide a las embajadas en Pekín que no hagan "propaganda política" ante el apoyo a Ucrania

China ha solicitado a las embajadas extranjeras y organizaciones internacionales ubicadas en Pekín que se abstengan de utilizar las fachadas de sus edificios para hacer "propaganda política", aparentemente debido a las muestras de apoyo de Ucrania, según cuentan varias fuentes diplomáticas a la agencia japonesa Kyodo.

En una nota del Ministerio de Asuntos Exteriores, con fecha del 10 de mayo, China explica que el objetivo de esta reclamación es "evitar causar conflictos entre Estados", mientras son varios los edificios diplomáticos extranjeros con banderas de Ucrania y mensajes de apoyo a este país en la fachada de sus sedes.

Asimismo, el aviso también recuerda a estas legaciones que están obligadas a "seguir las leyes chinas", si bien Pekín ha ratificado la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en virtud de la cual respeta la inmunidad diplomática.

Entre estas embajadas están las de Canadá, Alemania y Polonia. La medida no ha gustado en absoluto entre algunas de las misiones diplomáticas presentes en Pekín y tal y como ha adelantado una fuente europea no existe justificación para coartar la expresión de un Estado y, por tanto, no cumplirán con estas demandas.

Europa Press