China pide a tecnológicas que dejen de comprar chips de inteligencia artificial de Nvidia, según FT

17 sep (Reuters) -

El presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo el miércoles que Estados Unidos y Pekín "tienen agendas más amplias que resolver", después de que medios de comunicación informaron de que el regulador de Internet de China había ordenado a las principales empresas tecnológicas que detengan las compras de chips de inteligencia artificial de la compañía estadounidense y cancelaran los pedidos existentes.

Washington ha restringido el acceso de China a chips avanzados, lo que ha llevado a Pekín a presionar a las empresas nacionales para que se alejen de los proveedores estadounidenses, lo que ha afectado a líderes del sector como Nvidia.

El informe llega pocos días después de que Pekín acusó a la empresa de violar su ley antimonopolio, lo que supuso un nuevo recrudecimiento de la guerra comercial con Washington, mientras funcionarios estadounidenses expresaban su preocupación por la seguridad nacional en conversaciones comerciales con China de esta semana en Madrid.

La Administración del Ciberespacio de China (ACC) ha ordenado a empresas como ByteDance y Alibaba

que pongan fin a sus pruebas y pedidos de la RTX Pro 6000D, informó el miércoles Financial Times, que citó a tres personas con conocimiento del asunto.

"Solo podemos estar al servicio de un mercado si el país quiere que lo estemos", dijo Huang en una rueda de prensa en Londres, en respuesta a una pregunta sobre la ACC.

"Estoy decepcionado con lo que veo, pero tienen agendas más amplias que resolver entre China y Estados Unidos y soy paciente al respecto. Seguiremos apoyando al Gobierno chino y a las empresas chinas como quieran". Alibaba, ByteDance y la ACC no respondieron de inmediato a las peticiones de Reuters para hacer comentarios.

La nueva prohibición es más fuerte que la anterior orientación de los reguladores que se centró en el H20, la versión anterior del chip de IA de Nvidia adaptado a China, según el informe.

El RTX6000D de Nvidia, el chip de inteligencia artificial más reciente adaptado al mercado chino, ha tenido una demanda tibia, y algunas grandes empresas tecnológicas han optado por no hacer pedidos, informó Reuters a principios de esta semana.

Varias empresas habían indicado que harían pedidos de decenas de miles de RTX Pro 6000D y habían iniciado trabajos de prueba y verificación con los proveedores de servidores de Nvidia antes de comunicarles que detuvieran el trabajo tras recibir el pedido de la ACC, informó FT. (Kanjyik Ghosh (Barcelona) y Arsheeya Bajwa (Bengaluru). Edición en español de Javier López de Lérida)