China pide alto al fuego y reporta un ciudadano muerto en Irán

China reclamó el lunes un alto el fuego y negociaciones diplomáticas para frenar el conflicto en Oriente Medio, que se cobró la vida de un ciudadano del gigante asiático en Irán.

"La tarea más urgente es el cese de las operaciones militares y evitar que el conflicto se extienda", dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, quien pidió "una resolución a través del diálogo y la negociación".

La portavoz añadió que un ciudadano chino murió en Teherán, la capital de Irán, país bombardeado desde el sábado por Estados Unidos e Israel en una operación que mató al líder de la república islámica, el ayatolá Alí Jamenei.