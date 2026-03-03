China pide seguridad en el estrecho de Ormuz, vía crucial para petróleo y gas

China, principal comprador de petróleo iraní, pidió a todas las partes implicadas en la guerra en Oriente Medio que mantengan la seguridad en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima vital para el oro negro y el gas.

Varias navieras internacionales detuvieron el tránsito por esta vía fluvial después de que los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaran el sábado que permanecería cerrada en represalia por los ataques conjuntos de Israel y de Estados Unidos contra su país.

Alrededor de un 20% de los suministros mundiales de petróleo transportado por mar pasan por este estrecho, así como una gran cantidad de mercancías.

"China insta a todas las partes a parar inmediatamente las operaciones militares, evitar una mayor escalada de las tensiones, mantener la seguridad de las rutas marítimas en el estrecho de Ormuz y prevenir un mayor impacto en la economía global", declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, en rueda de prensa.

"La seguridad energética es muy importante para la economía global (...) China tomará las medidas necesarias para garantizar su seguridad energética", afirmó.