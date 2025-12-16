China pide una participación mayoritaria en los puertos de Panamá, según el WSJ

16 dic (Reuters) - China elevó sus exigencias y ahora está presionando para que el operador naviero estatal Cosco tenga una participación mayoritaria en un acuerdo portuario de US$22.800 millones que afecta a dos polémicos puertos cercanos al Canal de Panamá, informó el martes The Wall Street Journal.

BlackRock y la empresa naviera MSC del italiano Gianluigi Aponte, que ya se habían asegurado un acuerdo para los puertos, estaban dispuestas a ofrecer a Cosco una participación igualitaria, según el artículo, que citó a personas familiarizadas con el asunto y añadió que las conversaciones se estancaron tras las nuevas demandas chinas.

Reuters no pudo verificar inmediatamente la información. (Reportaje de Devika Nair en Bengaluru. Editado en español por Javier López de Lérida)