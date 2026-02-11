China podría apuntar al vino francés si París presiona para que la UE imponga aranceles

PEKÍN, 11 feb (Reuters) -

China podría iniciar investigaciones sobre los vinos franceses o imponer "aranceles recíprocos" a los productos de la UE si el Gobierno francés impulsa la imposición de aranceles a los productos chinos, dijo el miércoles una cuenta de redes sociales afiliada a la cadena de televisión china CCTV.

Un informe estratégico del Gobierno francés publicado el lunes instaba a la UE a considerar la imposición de un arancel general sin precedentes del 30% a los productos chinos o una depreciación del 30% del euro frente al renminbi para contrarrestar el aumento de las importaciones baratas.

La cuenta de redes sociales Yuyuan Tantian dijo que las recomendaciones del informe sólo se dirigían a los productos chinos y violaban las normas de la Organización Mundial del Comercio.

"Es equivalente a declarar la guerra a China en materia comercial", dijo.

FRANCIA AFIRMA QUE AÚN NO SE HA TOMADO NINGUNA MEDIDA

"Hoy, como pueden ver, la propuesta no ha sido aceptada por el Gobierno, lo que no significa que sea infundada", dijo la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, a los periodistas tras la publicación de Yuyuan Tantian.

Los Ministerios de Comercio y Finanzas franceses no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

El año pasado, China eximió a los principales productores de coñac de los elevados aranceles sobre el brandy de la UE tras una investigación "antidumping" que duró más de un año y que fue considerada por muchos como una represalia por los aranceles de la UE sobre los vehículos eléctricos fabricados en China. Francia votó a favor de los aranceles.

El "dumping" es una práctica comercial consistente en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su coste de producción para obtener ventajas competitivas.

Pekín ha manifestado en numerosas ocasiones su disposición a entablar un diálogo con Francia y la UE para resolver las disputas comerciales.

"China siempre ha mantenido la puerta abierta a la comunicación, pero también está bien preparada para afrontar todos los retos", añadía la publicación de Yuyuan Tantian del miércoles. (Reportaje de Shi Bu, Ethan Wang y Ryan Woo; reportaje adicional de Thomas Leigh en París; edición de Louise Heavens y Barbara Lewis.)