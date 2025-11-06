China podría tardar más de lo previsto en alcanzar su tope de emisiones, según expertos

Expertos independientes que evalúan las metas climáticas de China consideran que el país alcanzará su tope de emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030 y no al final de 2025, como se había anticipado, según un estudio publicado el jueves.

El sondeo de casi 70 expertos señaló una fuerte caída en la confianza desde el año pasado, cuando cerca de la mitad consideró que las emisiones chinas de dióxido de carbono (CO2) ya habían alcanzado su tope o lo harían en 2025.

Por el contrario, la mayoría dijo este año que China seguiría aumentando sus emisiones hacia su meta oficial de 2030, aunque la mayoría se pronunció por 2028 como el año en que alcanzaría el tope y comenzaría a declinar.

El cambio de opinión se dio luego de que China emitiera este año sus primeras metas numéricas de reducción de emisiones, con el compromiso de cortarlas entre 7 y 10% en una década.

Sin embargo, no estableció un año base a partir del cual haría esos cortes, lo que generó incertidumbre sobre cuándo alcanzaría el tope.

Como mayor emisor mundial de gases causantes del calentamiento global, las metas climáticas chinas son analizadas de cerca por la comunidad científica.

El sondeo del Centre for Research on Energy and Clear Air y la International Society for Energy Transition Studies se ha realizado durante los últimos cuatro años.

China presentó este año su hoja de ruta climática oficial con nuevas metas para 2035, incluyendo cortes de emisiones.

La mayoría de los analistas creen que el compromiso de 7 a 10% de reducciones en una década es poco ambicioso, y más de la mitad consideró que China podrá anticipar esa meta.

El análisis se dio poco antes de la cumbre climática COP30 que se celebrará en Brasil.

sah/mtp/mas/db