China prepara la misión Shenzhou antes de lo previsto tras los daños sufridos por la nave espacial

China prepara la misión Shenzhou antes de lo previsto tras los daños sufridos por la nave espacial
Por Eduardo Baptista

BEIJING, 15 nov (Reuters) - China ha iniciado los preparativos para enviar una nave espacial Shenzhou a su estación espacial permanentemente habitada antes de lo previsto, informó el sábado la cadena estatal CCTV.

La Shenzhou-22 se enviará sin nadie a bordo a la estación espacial Tiangong seis meses antes de su lanzamiento previsto para volver a poner en marcha el programa espacial tripulado de China.

Las misiones de Shenzhou han funcionado como un reloj desde 2021 hasta hace diez días, cuando Shenzhou-20 resultó dañada mientras estaba acoplada en Tiangong, lo que obligó a su tripulación de tres personas a permanecer nueve días más junto a otro trío de astronautas.

El viernes, la tripulación de Shenzhou-20 embarcó en la nave Shenzhou-21 y regresó con éxito a la Tierra, dejando al trío de astronautas recién llegados hace dos semanas sin una nave que pudiera llevarles a casa en caso de emergencia.

Shenzhou-22 está siendo enviada antes de lo previsto para tapar este riesgo de seguridad y permitir a la tripulación de Shenzhou-21 regresar a la Tierra alrededor de abril de 2026, una vez que completen su turno de medio año.

"Los preparativos para la misión Shenzhou-22 han comenzado. La nave llevará una carga completa, incluyendo provisiones para los astronautas y equipos para la estación espacial", informó CCTV.

Tiangong tiene una capacidad máxima de seis tripulantes, pero sólo puede mantenerse temporalmente, ya que la instalación está diseñada para albergar a tres astronautas durante seis meses.

China aún no ha anunciado qué ocurrirá con la averiada Shenzhou-20, de la que se sospecha que fue alcanzada por basura espacial, agrietando ligeramente la ventana de su cápsula de retorno.

Los expertos han sugerido que la nave podría desacoplarse de Tiangong y desorbitarse sobre el Pacífico. (Reportaje de Eduardo Baptista; Editado en español por Juana Casas)

